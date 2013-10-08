诺奖本周陆续揭晓，村上春树和巴女孩马拉拉获奖呼声高

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯德哥尔摩10月6日 - 一年一度的诺贝尔奖周一开始陆续揭晓，遭塔利班枪击的巴基斯坦女孩马拉拉·尤沙夫赛（Malala Yousafzai）和日本作家村上春树均是热门获奖人选。

16岁的马拉拉因倡导女孩受教育权在去年惨遭塔利班枪击受重伤，她今年7月在联合国发表演讲，表示不会向以为她会保持沉默的“恐怖分子”屈服。在专家和博彩机构眼中，马拉拉是诺贝尔和平奖的热门人选。

“我最看好马拉拉，”奥斯陆和平研究所（PRIO）主任哈普威肯（Kristian Berg Harpviken）对记者说。“去年欧盟获得该奖项（和平奖），但外界对此很不理解，并从诸多方面表示质疑。”

马拉拉面临的障碍之一或许是她的年龄。也门人权活动人士塔瓦库·卡曼（Tawakkol Karman）是迄今以来最年轻的诺贝尔和平奖得主，获奖时32岁。一些专家认为，诺贝尔和平奖对马拉拉这样年轻的女性可能负担过重。马拉拉目前生活在英国伯明翰，仍面临塔利班的威胁。

英国博彩公司Ladbrokes已将村上春树视为诺贝尔文学奖的最热门获奖人选。

村上春树凭借超现实主义作品在日本非常受欢迎，在国外也是闻名遐迩。

诺贝尔医学奖、物理学奖、化学奖和经济学奖也将陆续揭晓，和平奖究竟花落谁家将在本周五揭晓。（完）