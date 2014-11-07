瑞典与挪威货币迎来寒冬 通缩与油价大跌是根源

2012年3月21日在挪威街头拍到的图片。 REUTERS/Stoyan Nenov

路透伦敦11月6日 - 在欧债危机期间曾作为避险货币的瑞典和挪威克朗，在未来数月很可能贬值，因为瑞典面临通缩风险，而油价下跌则影响到挪威。

分析师表示，一旦出现抛售，瑞典克朗可能首当其冲。该货币可能成为融资货币，即在冒险意愿强劲时，投资者利用低利率货币借款，然后再卖出，将资金投入其他国家收益更高的资产。

这类投资通常使用日圆JPY=、瑞郎CHF=、以及最近的欧元EUR=作为融资币。在瑞典央行10月28日将利率降至零的纪录低点之后，瑞典克朗也加入了融资货币的行列。

瑞典央行表示，已经做好准备，在必要时采取非传统措施。分析师们说，这可能包括购买资产，以及卖出克朗或像瑞士央行那样实施汇率限制来干预汇市。

“在与通缩的战斗中，我们预期瑞典央行采取更多措施，”Jefferies外汇策略主管Jonathan Webb表示。“我们认为央行的措施使瑞典克朗成为融资货币，我们看空它的前景。”

瑞典通胀率多年来一直低于2%的央行目标。尽管经济增长呈现增强迹象，但2014年迄今只有一个月消费物价高于去年同期水平。

瑞典最重要的贸易伙伴--欧元区实行较为宽松的货币政策，通常意味着瑞典克朗兑欧元EURSEK=D4比较强势，这也增大了瑞典通胀下行的压力。

预计欧洲央行(ECB)今后数月进一步宽松政策，这可能导致欧元持续承压，并促使瑞典央行通过积极放松政策来抑制克朗的强势。

“除非通胀明显上升，否则瑞典央行就可能保持温和立场，”摩根士丹利分析师在报告中表示，“我们仍然看空瑞典克朗，看好兑美元交易的风险/回报。”

**不再是避险货币**

在2012年欧元区债务危机处于高峰的时候，投资者抛售欧元并买进瑞典和挪威克朗，被这两国良好的公共财政、高信用评级和稳健的银行体系所吸引。

然而，尽管这次欧元兑一篮子货币EUREER=ECBF普遍下跌，其表现却好于瑞典和挪威克朗。

瑞典通胀率/利率图表：link.reuters.com/jef24s

挪威克朗与油价的关系图表：link.reuters.com/naf43w

周四，瑞典克朗兑欧元EURSEK=D4接近今年稍早触及的四年低位9.39克朗，而挪威克朗兑欧元EURNOK=D4本周创下五年低点8.6755克朗。

2012年8月，瑞典克朗兑欧元录得12年高点8.1780克朗。就连同时创下10年高点7.25克朗的挪威克朗兑欧元，在2013年贬值逾10%后，今年也再度失守。

“油价正在下滑并拖累挪威克朗走低，”德国商业银行外汇策略师Esther Reichelt称，并表示这引发了对依赖石油的挪威经济的忧虑。

Reichelt表示，欧元/挪威走势表明，部分投机客认为下一步可能会是降息，而非挪威央行预计的2016年升息。

挪威央行官员已经表示，布兰特原油期货LCOc1正逼近可能重挫经济的水平。布兰特原油自6月以来已经下跌30%。央行预计2015年石油投资将出现大幅下滑。

因此分析师表示，尽管欧元疲弱，投资者仍可能会避开瑞典和挪威克朗，这与两年前不同--当时他们在欧元挣扎之际，抢购两种克朗以追逐更好收益和避险。

“除非油价走稳，否则最好还是做空挪威克朗，而且进一步宽松的可能性料将继续令瑞典克朗承压，”一家大型美国银行驻伦敦的交易员称。(完)

(编译 李春喜/张涛/朱晓军；审校 高琦/艾茂林/张荻)

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