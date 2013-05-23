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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 23日 星期四 11:52 BJT

瑞典首都连续三晚发生骚乱 数百年轻人纵火烧车并袭警

瑞典首都斯德哥尔摩移民聚居的郊区连续三晚发生骚乱，数百年轻人纵火烧车并袭击警察。当地警方本月在Husby郊区击毙一名挥刀乱砍的69岁男子，引发民众指责警方行事残酷，似乎是此次骚乱的导火索。瑞典首相赖因费尔特(Fredrik Reinfeldt)呼吁保持冷静。路透

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