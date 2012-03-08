瑞典首相赖因费尔特的新闻办公室周三表示，在经历了20年的婚姻生活後，赖因费尔特和妻子Filippa已分居。声明未给出两人分居的原因。 现年46岁的赖因费尔特与44岁的Filippa於1992年结婚，育有三个孩子，最小的11岁。据瑞典法律，若孩子未满16岁，这对夫妇在正式提出离婚申请後必须再等六个月。路透