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寰宇花絮 | 2012年 3月 8日 星期四 10:16 BJT

瑞典首相与妻子分居

路透斯德哥尔摩3月7日电---瑞典首相赖因费尔特(Fredrik Reinfeldt)的新闻办公室周三表示，在经历了20年的婚姻生活後，赖因费尔特和妻子Filippa已经分居。

声明未给出两人分居的原因。

现年46岁的赖因费尔特与44岁的Filippa於1992年结婚，育有三个孩子，其中最小的孩子11岁。

根据瑞典法律，即便夫妻双方同意离婚，但倘若孩子未满16岁，这对夫妇在正式提出离婚申请後必须再等待六个月。

声明未提到这对夫妇是否将提出离婚申请。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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