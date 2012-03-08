里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透斯德哥尔摩3月7日电---瑞典首相赖因费尔特(Fredrik Reinfeldt)的新闻办公室周三表示，在经历了20年的婚姻生活後，赖因费尔特和妻子Filippa已经分居。
声明未给出两人分居的原因。
现年46岁的赖因费尔特与44岁的Filippa於1992年结婚，育有三个孩子，其中最小的孩子11岁。
根据瑞典法律，即便夫妻双方同意离婚，但倘若孩子未满16岁，这对夫妇在正式提出离婚申请後必须再等待六个月。
声明未提到这对夫妇是否将提出离婚申请。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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