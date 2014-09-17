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市场报道 | 2014年 9月 17日 星期三 18:34 BJT

克朗汇率：瑞典央行有必要增加对汇率的关注--央行副总裁

路透斯德哥尔摩9月17日 - 瑞典央行副总裁Martin Floden周三表示，央行或有必要比以往更关注克朗汇率。

“如果我们的利率高于其他国家，克朗就会走强，”Floden在演讲时表示。

“这可能通过进口物价产生压低通胀的直接效果，但当然也会给出口商的竞争力带来困难。”

不过他表示，自欧洲央行9月初降息以来，克朗并未大幅走高。(完)
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