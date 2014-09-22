瑞典金融：央行副总裁称若需放宽政策，下一步举措应为降息

国际油市：油价在淡静交投中下跌，因美国石油产量升高
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
路透斯德哥尔摩9月22日 - 瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)周一表示，央行的下一步举措应当是降息，而不是将收紧政策的时间推后。
“我是六名委员之一，或许我们的看法有差异，但我的立场是应当首先降息，然后再调整利率政策路线，之后再考虑将首次升息时间提前。”她对记者表示。
瑞典央行将在10月28日公布下次利率决议。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透东京4月18日 - 油价周二在清淡交易中下跌，此前许多市场因复活节假期休市多达四天，此外美国政府一份报告显示石油产量升高。
金融类股扩大跌幅，澳洲四大银行的股价均收低。此前澳洲央行公布的4月会议记录巩固了对该国利率将在较长时间内维持低位的看法。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
0642GMT * 欧元/日圆亚洲市场基本持稳，在115.97-116.20区间 * 法国大选第一轮投票周日进行，风险仍处于下档，交投气氛仍紧张 * 菲永与马克龙之间的竞争或将有利于梅朗雄和勒庞 * 116.20的周线一目云区基准线为欧元/日圆的初始阻力位 * 日线一目均衡转换线在116.64，空头回补兴趣在116.00下方 (完) (编译 王琛；审校 王颖)