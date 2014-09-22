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货币新闻 | 2014年 9月 22日 星期一 16:01 BJT

瑞典金融：央行副总裁称若需放宽政策，下一步举措应为降息

路透斯德哥尔摩9月22日 - 瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)周一表示，央行的下一步举措应当是降息，而不是将收紧政策的时间推后。

“我是六名委员之一，或许我们的看法有差异，但我的立场是应当首先降息，然后再调整利率政策路线，之后再考虑将首次升息时间提前。”她对记者表示。

瑞典央行将在10月28日公布下次利率决议。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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