瑞典央行：总裁英韦斯称，有许多工具可以用来提高通胀率

欧元债市：德国公债持稳，关注下周新债发行
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
路透赫尔辛基3月3日 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周二表示，央行有一系列的能够刺激通胀的工具，包括进一步降息、购买债券和向银行贷款。
“我们可以进一步降低已经为负值的指标利率...可以购买更多公债，也可以采用不同形式向银行贷款，”英韦斯在访问芬兰时对记者表示。
“如果有必要，我们准备大幅扩大资产负债表。”
瑞典央行上月将回购利率降至负0.10%，并推出100亿克朗(12亿美元)的公债购买计划，并表示准备采取进一步措施提升通胀率至目标水平。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透伦敦5月12日 - 欧洲政府公债收益率周五持稳，此前德国公布强劲的成长数据，且欧洲央行官员的谈话并未引发该行近期将收紧超宽松货币政策的预期。
路透香港5月12日 - 上海证交所上市公司永泰能源周二在交易所公告中表示，正在筹办一笔20亿元人民币(2.90亿美元)17年定期贷款，以扩建江苏省一座厂房。
路透上海5月12日 - 中国票据市场转贴利率本周变化有限，机构交投仍显冷清。交易员称，随着本周来月初资金面逐步转松，部分中小机构收票需求略增，但鉴于严格金融监管大背景下，不少银行忙于应付检查，整体成交不温不火，转贴价格波动并不大。