瑞典央行：总裁英韦斯称，有许多工具可以用来提高通胀率

路透赫尔辛基3月3日 - 瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)周二表示，央行有一系列的能够刺激通胀的工具，包括进一步降息、购买债券和向银行贷款。

“我们可以进一步降低已经为负值的指标利率...可以购买更多公债，也可以采用不同形式向银行贷款，”英韦斯在访问芬兰时对记者表示。

“如果有必要，我们准备大幅扩大资产负债表。”

瑞典央行上月将回购利率降至负0.10%，并推出100亿克朗(12亿美元)的公债购买计划，并表示准备采取进一步措施提升通胀率至目标水平。(完)