瑞典央行：总裁称央行政策应具有灵活性--会议记录

欧元债市：法国公债收益率下滑等待公债标售，大选在即投资者紧张不安
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
路透斯德哥尔摩9月17日 - 瑞典央行周三公布的最新会议记录显示，央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)表示，央行应具有灵活性并能够对全球其他国家的货币政策举措做出反应。
“瑞典央行的货币政策应具有灵活性，并考虑到其他国家货币政策的变化...”英韦斯说。
本月稍早，瑞典央行维持利率在0.25%不变，并称将在临近2015年底时开始收紧政策，届时通胀应从当前低迷水平回升。
当天稍晚，欧洲央行宣布降息，并承诺将购买资产支持证券和担保债券。 (完)
(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
路透伦敦4月20日 - 法国公债收益率周四小幅下滑，稍晚将迎来公债标售，时点选在周日总统大选前夕，可能会得到比往常更高的关注度。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。