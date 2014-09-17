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债券 | 2014年 9月 17日 星期三 16:11 BJT

瑞典央行：总裁称央行政策应具有灵活性--会议记录

路透斯德哥尔摩9月17日 - 瑞典央行周三公布的最新会议记录显示，央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)表示，央行应具有灵活性并能够对全球其他国家的货币政策举措做出反应。

“瑞典央行的货币政策应具有灵活性，并考虑到其他国家货币政策的变化...”英韦斯说。

本月稍早，瑞典央行维持利率在0.25%不变，并称将在临近2015年底时开始收紧政策，届时通胀应从当前低迷水平回升。

当天稍晚，欧洲央行宣布降息，并承诺将购买资产支持证券和担保债券。 (完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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