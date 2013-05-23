瑞典首都连续三晚发生骚乱 数百年轻人纵火烧车并袭警

民权组织起诉特朗普企业接受外国政府付款 特朗普予以否认
路透纽约1月23日 - 美国总统特朗普周一驳斥一项由数位知名宪法和道德律师对其提起的新诉讼，诉讼称特朗普允许他的酒店和其他生意接受外国政府的付款。
路透斯德哥尔摩5月22日（记者 Johan Sennero/Johan Ahlander） - 瑞典首都斯德哥尔摩移民聚居的郊区连续三晚发生骚乱，数百年轻人纵火烧车并袭击警察，震惊了整个国家。
尽管瑞典首相赖因费尔特（Fredrik Reinfeldt）呼吁保持冷静，周二晚位于斯德哥尔摩西北Jakobsberg地区的一个警察局仍遭到袭击，还有两所学校受到破坏，一个艺术和手工艺中心也遭纵火。
“昨晚大约有30辆车遭纵火焚烧，我们认为是少年帮派和犯罪分子放的火，”斯德哥尔摩警方发言人Kjell Lindgren周三称。
斯德哥尔摩的骚乱虽然不像过去两年夏季英国和法国发生的骚乱那么严重，但仍然提醒人们，即便是在受金融危机影响程度不如希腊和西班牙的国家，受紧缩政策影响最严重的群体是穷人，特别是移民。
警方本月在Husby郊区击毙一名挥刀乱砍的69岁男子，引发民众指责警方行事残酷，这似乎是斯德哥尔摩骚乱的导火索。
“（骚乱的）原因非常简单。失业、住房形势以及警察的无礼，”当地媒体《Norra Sidan》的编辑Rouzbeh Djalaie说道。“骚乱的开始需要一个引子，这便是那起击毙事件。”
电视台播放的纵火烧车图片，冲击着瑞典社会公平以及对避难者包容的形象。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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