瑞典称驱逐一俄外交官 俄方以牙还牙进行报复

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透斯德哥尔摩8月3日 - 瑞典外交部周一称，瑞典驱逐了一名俄罗斯外交官，俄方则通过驱逐一名瑞典外交官进行报复。
瑞典外交部发言人Johan Tegel称，俄方的做法不符合《维也纳公约》，但未透露任何详情。
瑞典一直对俄罗斯在乌克兰的行动持批评态度。俄罗斯飞机和船只在波罗的海地区活动增加令地区紧张局势加剧。
路透没有立即联系到俄罗斯外交部发表评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。