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亚洲 | 2015年 8月 4日 星期二 11:23 BJT

瑞典称驱逐一俄外交官，俄方以牙还牙进行报复

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯德哥尔摩8月3日 - 瑞典外交部周一称，瑞典驱逐了一名俄罗斯外交官，俄方则通过驱逐一名瑞典外交官进行报复。

瑞典外交部发言人Johan Tegel称，俄方的做法不符合《维也纳公约》，但未透露任何详情。

瑞典一直对俄罗斯在乌克兰的行动持批评态度。俄罗斯飞机和船只在波罗的海地区的活动增加，令地区紧张局势加剧。

路透没有立即联系到俄罗斯外交部发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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