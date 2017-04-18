专访：瑞典考虑设立主权财富基金 解决债市流动性不足问题

路透斯德哥尔摩4月18日 - 瑞典财长安德森(Magdalena Andersson)在接受路透专访时说，瑞典可能设立一只主权财富基金，作为解决该国债市流动性不足问题的手段之一。

瑞典考虑发行更多公债以增加市场供应，并将发债所得资金放在主权财富基金中，因国库不需要这些资金。

安德森没有说明政府债务的触发水准，但称瑞典近邻挪威的债务水平相当于本国国内生产总值(GDP)的30%，尽管挪威拥有全球规模最大的主权财富基金。

瑞典政府预计，得益于经济增长，到2020年该国债务将降至GDP的31%左右。

鉴于欧元区国家债务与GDP之比平均接近90%，瑞典的情况似乎令人羡慕，但也引发了问题。

债务水平如此之低，持有瑞典债券能获得流动性溢价。令人担心的是投资者可能不愿持有债券，使政府未来如需对破产的银行提供纾困，得花较多成本举债且借钱困难得多。

“如果国家债务这么低，使政府公债出现流动性问题，那么挪威的解决办法是一个可能性。”安德森对路透表示。

“将债务与一支基金结合起来，政府公债的流动性就出来了，那绝对是可能的选项。”

规模居全球之冠、达9,150亿美元的挪威主权财富基金将该国庞大的离岸油气产量收益进行投资，全球约1.3%上市股票都被其收入囊中。

但瑞典政府设立的任何基金，规模将远低于挪威的主权财富基金。瑞典政府近来设定负债水平相当于GDP的35%的目标。

若政府借入相当于GDP的5%的资金，让债务水平从30%升到目标的35%，那将相当于有2,000亿瑞典克朗(222亿美元)左右，可供放入这支应急备用的基金。(完)