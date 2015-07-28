瑞典海域发现沉没潜艇 正调查是否俄潜艇

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯德哥尔摩7月27日 - 瑞典军方发言人周一称，瑞典军方正研究沉船猎人拍摄的一个视频，后者称在瑞典东岸海域发现的一艘失事潜艇似乎是俄罗斯的。

而不到一年前，瑞典军队和船只试图搜寻一艘据称在斯德哥尔摩附近的俄罗斯潜艇，但以失败告终。此次搜寻行动是该国自“冷战”以来最大规模的军事行动。

瑞典武装部队发言人卡林（Anders Kallin）未透露，军方是否也认为这是一艘俄罗斯潜艇。

卡林说：“在我们看到更多资料前，我们不予置评。在接下来的几天里，我们将与该公司继续一起进行分析。”

此次发现潜艇的公司Ocean X Team在其网站上称：“还不清楚这艘潜艇有多长历史，以及它在海底待了多长时间，但船体上的西里尔字母表明这是俄罗斯潜艇。”

这艘潜艇的发现者之一阿斯伯格（Dennis Asberg）向瑞典《快报》（Expressen）称，这看起来是一艘现代潜艇。但该报援引一位专家称，他认为这是一艘1916年沉没的俄罗斯潜艇。(完)