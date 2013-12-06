瑞典是美国监控俄罗斯的关键合作伙伴--报道

路透斯德哥尔摩12月5日 -瑞典电视台周四援引从美国国家安全局泄露出来的文件报道称，瑞典是美国对俄罗斯实施间谍活动的关键合作伙伴。

该电视台表示，文件是从记者GlennGreenwald那里获得的。Greenwald是报道斯诺登揭露美国国家安全局大规模监控项目的记者。

Greenwald周四在Twitter上称，美国和瑞典的关系非常密切，未来将进行很多披露，这才是开始。

瑞典电视台引述一份日期为4月18日的文件称，瑞典进行电子通讯监控的国防无线电局（FRA）曾帮助向美国提供俄罗斯的信息。

“FRA向美国国家安全局提供了……针对俄罗斯优先目标的独一无二信息，包括领导层和国内政治，”报道引述泄露文件称。

瑞典国防大臣卡琳·恩斯特伦（Karin Enstrom）周四表示，与一些国家进行合作，但没有提到这些国家的名字。

“进行国防情报合作很重要，以便我们追踪对瑞典利益的外部威胁，”她对瑞典通讯社表示。

“我们进行合作是很自然的事情。我们与其他国家和机构合作以加强安全。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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