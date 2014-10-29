诸多大型主权财富基金缺乏管理和透明度--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦10月28日（记者 Karin Strohecker） - 独立政治风险研究机构GeoEconomica发布报告称，大多数全球大型主权财富基金缺乏透明度和足够的管理，其中以海湾地区国家的主权财富基金尤甚。

GeoEconomica根据圣地亚哥原则（Santiago Principles）对31支主权财富基金进行了评估，这些基金管理的资产总计达4万亿美元。圣地亚哥原则是一套适用于主权财富基金的自愿性指导原则。

“很多基金仍需要进一步完善财务披露政策，增加管理的透明度，特别是海湾国家的基金。”GeoEconomica称。

GeoEconomica认为9支基金完全符合圣地亚哥原则，另外9支基金基本符合，8支基金部分符合。

世界最大的5支主权基金中，中国、科威特和阿布扎比的主权基金以及新加坡GIC Private被认为部分符合圣地亚哥原则；挪威政府养老基金（Government Pension Fund Global）管理8,410亿美元资产，是全球最大的主权基金，该基金完全符合圣地亚哥原则。

规模排名第六的卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority）是唯一不符合圣地亚哥原则的主权基金，该基金在大多数原则上有欠缺。该基金拒绝予以置评。

GeoEconomica执行总监Sven Behrendt对路透称：“这里谈到的是很多钱，问题在于我们不清楚他们运营的逻辑。如果他们不符合圣地亚哥原则，我们就无法相信他们完全根据经济和金融理由在全球金融体系内投资，而非政治理由。”（完）