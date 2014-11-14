路透专访：挪威石油基金将瞄准房地产市场中的“永久”投资标的

中国外汇：一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04，四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
**希望独立进行投资**
该基金尽管与众多投资者进行过联合投资，比如Prologis 、金融公司TIAA-CREF和美国大都会人寿保险公司 ，但认为它的意图、目的和资源与这些合作伙伴都不同。
“我们已经开始扩大独立买入资产...我们会独立进行更多交易,”Kallevig说。“实际情况是，没有哪个合作伙伴，具有我们的实力，像我们那样在市场投资。”
该基金投资不动产的重点城市包括波士顿、纽约、华盛顿、旧金山、伦敦、巴黎、慕尼黑和柏林，亚洲是下一步扩张的目的地。
“我们在亚洲已经做了大量工作，很可能会选两个城市开始投资，希望能够在2015年展开，”Kallevig说。“我们在亚洲感兴趣的城市不止两个，但要做好工作，开始的城市不能超过两个。”
该基金起初主要在重点城市买入高端办公地产，未来将扩大资产范围，不过住宅地产不是它的优先投资项目。
“如果我们真的了解这些市场，就应该能了解买入一栋空楼、恢复和改造开发，甚至完全重新开发所面临的风险，”Kallevig说。
自2010年启动以来，该基金的不动产部门已经扩大至60人，未来可能增至200人。不动产业务的决策由纽约和伦敦办公室做出。(完)
(编译/审校 张明钧/李春喜/高琦)
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