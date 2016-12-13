独家：SWIFT称针对银行系统的网络攻击活动仍在继续并屡屡得手

路透伦敦/波士顿12月12日 - 环球银行金融电讯协会(SWIFT)一位官员对路透称，自2月孟加拉国央行失窃8,100万美元以来，针对全球银行系统的网络攻击活动仍在继续并屡屡得手，凸显了SWIFT的信息网络依然脆弱不堪。

根据路透获得的一封SWIFT信函，SWIFT信息网络已就针对其银行系统的威胁不断升级，向银行发出了警告。

“这是相当具有持续性、适应性且复杂的威胁，而且会持续存在，”SWIFT上月在致银行业客户的信函中称。

SWIFT客户安全计划负责人Stephen Gilderdale称，银行业客户一直遭到大量的攻击，约有五分之一的攻击导致资金被窃。Gilderdale的此番言论为孟加拉国央行爆发资金失窃案以来，首次证实涉及SWIFT网络的新盗窃活动的言论。(完)