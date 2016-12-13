独家：SWIFT称针对银行系统的网络攻击活动仍在继续并屡屡得手

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦/波士顿12月12日 - 环球银行金融电讯协会(SWIFT)一位官员对路透称，自2月孟加拉国央行失窃8,100万美元以来，针对全球银行系统的网络攻击活动仍在继续并屡屡得手，凸显了SWIFT的信息网络依然脆弱不堪。
根据路透获得的一封SWIFT信函，SWIFT信息网络已就针对其银行系统的威胁不断升级，向银行发出了警告。
“这是相当具有持续性、适应性且复杂的威胁，而且会持续存在，”SWIFT上月在致银行业客户的信函中称。
SWIFT客户安全计划负责人Stephen Gilderdale称，银行业客户一直遭到大量的攻击，约有五分之一的攻击导致资金被窃。Gilderdale的此番言论为孟加拉国央行爆发资金失窃案以来，首次证实涉及SWIFT网络的新盗窃活动的言论。(完)
(编译 侯雪苹；审校 龚芳)
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