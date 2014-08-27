欧洲占全球人民币支付总额已达一成--SWIFT

路透香港8月27日 - 欧洲陆续建立起来的多个人民币离岸中心正在发挥积极作用，环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)日前公布，欧洲占全球人民币支付价值的10%。

过去一年，四个欧洲国家已跻身十大人民币离岸中心，当中以英国领先，包括英国、法国、德国及卢森堡，排名分别为第二位、第六位、第八位及第九位。

报告显示，由去年7月至今年7月，欧洲与中国和香港直接以人民币兑换支付的金额增加了105%，显示人民币的使用呈可观的上升趋势。期间，以英国的增长最快，增长率达到123.6%，德国的增长率达116%，法国及卢森堡的增长率分别为43.5%及41.9%。

SWIFT亚太区支付市场总监Michael Moon表示，对大部分这些欧洲贸易枢纽而言，使用人民币的主要贸易伙伴，仍是大中华区。然卢森堡等部分国家的完全离岸资金流(例如不经大中华区进行)所占份额有所增加，它们的业务似乎明显地有所转变。日后，随着人民币国际化，预期完全离岸资金流的贡献将逐渐增多。

整体而言，人民币巩固了其作为第7大最常用全球支付货币的地位，占全球支付总额的1.57%。今年7月，人民币付款价值较6月上升3%。在全球角度看来，全部货币于同期的价值仅上升2%。（完）

(记者 赵红梅; 审校 曾祥进)

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