独家：SWIFT称已注意到近来发生多起通过SWIFT网络诈骗事件

路透4月25日 - 环球银行金融电讯协会(SWIFT)周一提醒其客户，已注意到“近来出现多起网络问题”，攻击者通过SWIFT的系统发送虚假信息。全球银行业者每天通过SWIFT全球金融网络进行数以十亿美元计的转账操作。

SWIFT作出上述披露之际，正值孟加拉国及其他地区的执法机构针对一宗网络盗窃展开调查。犯罪份子在2月孟加拉国央行在纽约联邦储备银行的账户上盗走8,100万美元。SWIFT承认，该犯罪事实涉及到修改孟加拉央行电脑上的SWIFT软件，从而隐藏诈骗转账的证据。

周一声明是SWIFT首次承认，孟加拉央行遭到的攻击并非孤立事件，而是近来多起企图利用SWIFT平台的犯罪计划中的一宗。

“SWIFT已注意到近来多起网络攻击事件中，银行内部人员或外部黑客从金融机构连接到SWIFT本地接口的后台部门、个人电脑或工作站提交SWIFT消息，”据路透了解，SWIFT周一在一份声明中提醒客户。

SWIFT在其网络上发布一份秘密警告，作出上述提醒，但并未指出谁是受害者，也没有透露之前未披露的攻击所造成的损失额。SWIFT向路透证实了公告的真实性。(完)