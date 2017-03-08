香港金融：工银亚洲完成首笔美元SWIFT全球支付创新项目的跨境汇款

路透香港3月8日 - 中国工商银行的香港分支--工银亚洲周三称，完成首笔美元SWIFT全球支付创新（gpi）项目的跨境汇款。

gpi项目是由SWIFT（环球同业银行金融电讯协会）组织发起，旨在通过结合支付领域的创新和发展，加强银行间的多边合作，建立更加明确清晰的跨境支付报文标准，实现银行间的国际跨境汇款即时处理、同日到账、收费透明可预测、端到端报文追踪、传递完整支付资讯，大幅改善客户的国际支付体验。

目前，全球224个国家、地区的近100家银行已加入该项目，当中20家获SWIFT组织挑选成为合作伙伴，共同参与gpi的开发与体验测试，其中包括中国工商银行、花旗银行在内的12家银行于2017年1月通过SWIFT验收，顺利投产gpi一期。

工银亚洲表示，未来将继续加强与SWIFT组织合作，积极拓展gpi项目使用范围，与工行本身特色跨境汇款产品相结合，为客户提供更多的增值服务。（完） (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)