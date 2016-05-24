香港金管局未发现SWIFT网络诈骗事件 年底起推行网络防卫计划

路透香港5月24日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，香港未发现SWIFT网络诈骗事件，金管局已要求银行审视内部监控程序；此外，本地银行将于今年底开始推行网络防卫计划，以进一步提升应对网络风险的能力。

此前涵盖全球3,000家金融机构的环球银行金融电讯协会(SWIFT)称，注意到攻击者通过SWIFT的系统发送虚假信息进行诈骗，包括孟加拉国央行在纽约联邦储备银行账户上被盗走8,100万美元。事件引起多个大型银行关注。

金管局副总裁阮国恒向记者表示，未发现SWIFT事件在香港发生，但有1-2宗怀疑企图诈骗，手法亦是利用恶意程式植入银行系统，但由于攻击不成功，故没有造成金钱损失。

他并称，在SWIFT事件发生后，金管局已要求银行审视其系统并检查制衡程序是否有效防止恶意程式的攻击，暂时未见到银行有需要改进地方。

近年香港的网络攻击个案大幅增加，当中包括利用假冒银行程式或网站、分布式阻断服务攻击（DDoS）、恶意程式以及电脑程式破解用户账号及密码，为进一步提升银行体系应对网络风险的能力，金管局正与银行业合作制定网络防卫计划。

该计划由三项支柱组成，分别是制定网络防卫评估框架、订立专业培训计划以及设立网络风险资讯共享平台。

阮国恒称，就制定网络防卫评估框架，金管局与银行公会将向业界进行为期3个月的谘询，在收集意见后再制定具体方案，暂时未能估计网络防卫计划全面推出日期，但预计今年底首先推出网络风险资讯共享平台。

网络防卫评估框架为银行评估本身的风险状况，以及定出为适当地防范网络攻击而需要采取的防御措施及保安水平。金管局认为，网络防卫计划不会大幅增加银行的成本支出。（完）