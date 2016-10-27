过去两年对中港人民币支付占比超10%的国家新增7个--SWIFT

路透北京10月27日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)日前称，过去两年时间(2014.10-2016.9),对中国和香港的直接支付中，人民币占比超过10%的国家新增了7个。至此，全球总数达到57个。

10%的里程碑，也被称为“穿越人民币河流”，是SWIFT用来衡量对中国和香港用人民币支付结算的一个门槛。在使用人民币支付的101个国家中，支付额的占比达到12.9%，较2014年10月的11.2%提升了近2%。

相比2014年10月，尽管又有7个国家穿越了人民币河流，这些新的国家除了西班牙之外，都是中国比较小的贸易伙伴，比如玻利维亚、哥伦比亚、莫桑比克、纳米比亚、科威特和格鲁吉亚。

“在过去两年，我们见证了对中国和香港直接支付中人民币使用的持续增加，其中绝大多数增长来自于早期采用者和人民币结算中心，比如新加坡、英国和韩国。”SWIFT的商业智能解决方案部门负责人Astrid Thorsen说。

“另一方面，世界上最大的两个经济体，中国的重要贸易伙伴，美国和日本仍然显示比较少接受人民币。最新宣布美国第一个人民币清算中心的有关任命可能在美国人民币使用方面起到积极的影响。”Astrid Thorsen说。

总体而言,人民币的支付额继续保持全球第五大货币的位置,且支付额占比增加到2.03%，而上月是1.86%。和8月相比，2016年9月全球人民币支付额增加了10.02%，这一增速高于所有货币的平均增速0.93%。（完）