人民币全球接受度升至37% 但占全球支付份额下降--SWIFT

环球银行金融电讯协会（SWIFT）最新表示，2月共有1,131家银行使用人民币进行对中国大陆和香港的支付，占到全球金融机构的37%，较两年前增长18%；不过当月人民币占全球支付的份额有所下降。SWIFT数据显示，大部分在与中国大陆及香港交易中接受人民币支付的机构位于亚太地区（557家），其次是欧洲（376家）、美洲（124家）、非洲-中东（74家）。路透