2月人民币全球支付额环比升4.10% 仍位居第六--SWIFT

路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。

SWIFT提供的报告显示，相较2015年12月人民币在全球支付中使用占比2.31%、排名第五，目前人民币在全球支付的比重已连续五个月被加元超越，位居第六。

SWIFT数据并显示，香港依然是最大的离岸人民币市场，其人民币支付额占所有离岸人民币支付额的75.93%，环比增加2.03个百分点；英国、新加坡和美国位居其后，份额分别是5.88%、4.08%和2.77%，环比均略降。（完）