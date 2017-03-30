2月人民币全球支付额环比升4.10% 仍位居第六--SWIFT

酷派尚未完成审计事项涉多笔款项 续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。
SWIFT提供的报告显示，相较2015年12月人民币在全球支付中使用占比2.31%、排名第五，目前人民币在全球支付的比重已连续五个月被加元超越，位居第六。
SWIFT数据并显示，香港依然是最大的离岸人民币市场，其人民币支付额占所有离岸人民币支付额的75.93%，环比增加2.03个百分点；英国、新加坡和美国位居其后，份额分别是5.88%、4.08%和2.77%，环比均略降。（完）
(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完）
路透上海5月24日 - 美国穆迪投资者服务公司(Moody's)主权风险部高级副总裁Marie Diron表示，在周三调降中国评级之后，穆迪没有重新考虑中国评级的具体时间表。