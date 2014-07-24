西班牙航空公司Swiftair称与一架飞往阿尔及尔的客机失联

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透马德里7月24日 - 西班牙私有航空公司Swiftair周四表示，该公司与其一架飞机失联，这架飞机由阿尔及利亚航空公司运营；机上有110位乘客和六名机组人员。
该公司在网站公告中表示，该客机当地时间0117从布基纳法索起飞，原定于当地时间0510降落在阿尔及尔，但并未到达目的地。(完)
(编译 朱晓军；审校 田建华)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。