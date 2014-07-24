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时事要闻 | 2014年 7月 24日 星期四 18:23 BJT

西班牙航空公司Swiftair称与一架飞往阿尔及尔的客机失联

路透马德里7月24日 - 西班牙私有航空公司Swiftair周四表示，该公司与其一架飞机失联，这架飞机由阿尔及利亚航空公司运营；机上有110位乘客和六名机组人员。

该公司在网站公告中表示，该客机当地时间0117从布基纳法索起飞，原定于当地时间0510降落在阿尔及尔，但并未到达目的地。(完)

(编译 朱晓军；审校 田建华)

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