澳大利亚泳协拒绝孙杨在澳训练

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透墨尔本12月3日 - 奥运会及世锦赛游泳冠军孙杨被禁止在澳大利亚训练，之前孙杨因兴奋剂检查呈阳性而遭禁赛三个月。
澳大利亚游泳协会官员斯科特（Michael Scott）上周与孙杨的澳大利亚籍教练丹尼斯·科特雷尔（Denis Cotterell）会面，对后者表示不再欢迎孙杨在澳大利亚进行训练。
“我上周二与丹尼斯会面，”斯科特对布里斯班《邮报》（Courier Mail）表示，“基于这次沟通以及我们的政策，丹尼斯已告知中国游泳协会：孙杨不再被允许在澳大利亚的迈阿密（游泳俱乐部）或其他游泳中心训练。”
“诚实是最重要的。这个决定非常明确，得到了丹尼斯的支持，已经在操作。”
澳大利亚游泳协会证实该报导的真实性，称该协会负责人安德森（Mark Anderson）周三稍晚将发布声明。
中国官员对孙杨仅禁赛三个月一事予以辩护，称孙杨无意使用这种药物提高运动表现。孙杨称他是服用治疗心脏不适的药物而导致曲美他嗪呈阳性。
世界反兴奋剂组织上周表示将审视孙杨禁赛处罚一事，将决定是否要就此向国际体育仲裁法庭申诉。（完）
编译：王燕焜 发稿：朱淑珍
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