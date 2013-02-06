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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 6日 星期三 08:02 BJT

孙杨被禁止参加一切商业活动--新华

新华社周二报道，奥运会男子游泳双料冠军孙杨被暂时禁止参加一切商业活动，因其违反了“一系列队规”。报道称，孙杨所属的浙江体育职业技术学院还暂时停发了其一个月的津贴，因缺席训练超过40天。报道引述学院院长的说法称，孙杨已经知道错了，且打算改正，处罚孙杨是因为规则面前人人平等。路透

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