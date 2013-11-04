奥运冠军孙杨无证驾驶出车祸

孙杨2013年8月4日在巴塞罗那举行的世界游泳锦标赛男子1500米自由泳决赛前。 REUTERS/Michael Dalder

路透北京11月4日 - 中国奥运游泳冠军孙杨在杭州无证驾驶车辆与公交车发生刮擦，孙杨周一在微博发表致歉信，就此作出道歉。

新华社报道称，这起交通事故发生在周日下午，孙杨本人没有受伤。

孙杨通过新浪微博发表致歉信表示道歉。他在信中写道：“我作为一名运动员和公众人物，应该起到积极的带头作用，但我却没有做好本职工作。”

“为此，我深深的表示歉意及深刻的反省。由于平时忙于训练比赛，对法律知识的淡薄，导致今天的错误。”

新华社报道称，孙杨驾驶的是一辆保时捷卡宴。孙杨在道歉信称，自己驾驶亲戚的小型越野客车被公交车追尾。

报道还称，据杭州交警部门查实，孙杨系无证驾驶。孙杨本人在致歉信中亦承认自己没有驾照。

报道援引一位未具名杭州交警的说法称，在系统查实后没有发现任何关于孙杨驾驶证的记录。

报道指出，孙杨可能面临最高2000元的罚款，并有可能面临最高15天的行政拘留。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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