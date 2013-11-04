奥运冠军孙杨无证驾驶出车祸

《汇市简讯》美元在亚洲盘初遇冷，跟随美债收益率下滑
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月4日 - 中国奥运游泳冠军孙杨在杭州无证驾驶车辆与公交车发生刮擦，孙杨周一在微博发表致歉信，就此作出道歉。
新华社报导称，这起交通事故发生在周日下午，孙杨本人没有受伤。
孙杨通过新浪微博发表致歉信表示道歉。他在信中写道：“我作为一名运动员和公众人物，应该起到积极的带头作用，但我却没有做好本职工作。”
“为此，我深深的表示歉意及深刻的反省。由于平时忙于训练比赛，对法律知识的淡薄，导致今天的错误。”
新华社报导称，孙杨驾驶的是一辆保时捷卡宴。孙杨在道歉信称，自己驾驶亲戚的小型越野客车被公交车追尾。
报导还称，据杭州交警部门查实，孙杨系无证驾驶。孙杨本人在致歉信中亦承认自己没有驾照。
报导援引一位未具名杭州交警的说法称，在系统查实后没有发现任何关于孙杨驾驶证的记录。
报导指出，孙杨可能面临最高2000元的罚款，并有可能面临最高15天的行政拘留。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
2359GMT * 随着美债收益率下滑，美元遭遇卖压。10年期美债收益率下跌1个基点至2.35% * 报导称美国税改进展可能推迟，美债收益率因而面临压力。 * 亚洲盘初美元的颓势主要体现在美元/日圆，该货币对自纽约收盘后下跌0.23% * 欧元/美元目前为止波动有限，受到1.0600/10之间的卖盘压制 * 欧元/美元阻力位在100日移动均线位置1.0623 (完) (编译 李婷仪 审校 李爽)
路透4月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.77港 元) 美国股市周一收盘小幅上涨，道琼工业指数收高1.92点，或0.01%，至20,658.02点，盘中交投震 荡，能源股上涨抵消了金融股下跌。美国的银行将于本周稍晚发布季度业绩。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.030 -0.33 22878 9.482 -0.09 中国铝业
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售三个月期贴现国库券 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 杜明霞；审校 王丽鑫)