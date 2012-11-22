孙杨希望有自己的经纪人团队

中国泳将孙杨希望选择自己的经纪人团队。这位伦敦奥运会两枚金牌得主很有希望成为中国最具知名度、最富有的运动员之一。“我希望有自己的专业经纪人团队，但这只是我的愿望，”孙杨对《中国日报》表示，“但游泳不像篮球和网球那样职业化程度高。”路透