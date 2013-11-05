孙杨因无证驾驶被行政拘留7天

新华社周一报道称，奥运冠军孙杨因无证驾驶被处以行政拘留七天。杭州公安机关称，杭州交警部门对孙杨处以行政拘留七天的处罚，同时处以罚款，具体金额不明。孙杨通过新浪微博发表致歉信对此表示道歉。他在信中写道：“我作为一名运动员和公众人物，应该起到积极的带头作用，但我却没有做好本职工作……为此，我深深的表示歉意及深刻的反省。由于平时忙于训练比赛，对法律知识的淡薄，导致今天的错误。”路透