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娱乐体育 | 2013年 11月 5日 星期二 07:48 BJT

孙杨因无证驾驶被行政拘留7天

路透北京11月4日（记者 白宾） - 新华社周一报道称，奥运冠军孙杨因无证驾驶被处以行政拘留七天。

新华报道，孙杨周日下午在杭州无证驾驶车辆发生车祸，他本人没有受伤。

报道援引杭州公安机关的说法称，杭州交警部门对孙杨处以行政拘留七天的处罚，同时处以罚款，具体金额不明。报道没有提供进一步详情。

孙杨通过新浪微博发表致歉信对此表示道歉。他在信中写道：“我作为一名运动员和公众人物，应该起到积极的带头作用，但我却没有做好本职工作。”

“为此，我深深的表示歉意及深刻的反省。由于平时忙于训练比赛，对法律知识的淡薄，导致今天的错误。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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