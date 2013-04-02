中国媒体报道称，奥运游泳两金得主孙杨已经与教练冰释前嫌，并在近日的全国游泳锦标赛中赢下男子400米自由泳冠军。之前有报道称，孙杨与教练朱志根恶化，教练认为他的私生活影响到训练。他在2月被浙江省体院暂时禁止其参加一切商业活动，并停发一个月的训练津贴。路透