朴泰桓被禁赛18个月

韩国奥运游泳金牌得主朴泰桓因药检呈阳性，周一被国际泳联处以禁赛18个月处罚，其参加2016年里约奥运会的希望趋于渺茫。朴泰桓是 首位赢得奥运游泳金牌的韩国选手，他还能两度赢得世锦赛冠军，他是去年9月在亚运会前国际泳联进行的一次不定时药检中被查出禁药睾酮呈阳性。路透