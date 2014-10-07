菲尔普斯因近期酒驾被禁赛六个月

奥运史上赢得金牌最多的选手、美国泳将菲尔普斯周一被美国游泳协会处以禁赛六个月处罚，起因是他近期遭到酒驾的指控。菲尔普斯在退役两年后近期重返赛场。他在上周二因酒驾被捕，这是他第二次因酒驾被捕。美国游泳协会声明中还表示，菲尔普斯将被禁止参加代表美国队参加2015年8月在俄罗斯举行的世界游泳锦标赛。路透