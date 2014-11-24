中国游泳名将孙杨因药检呈阳性曾被停赛三个月

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
中国国家体育总局反兴奋剂中心周一宣布，奥运会及世锦赛游泳冠军得主孙杨今年稍早因药检呈阳性被处以三个月禁赛。
该机构称，孙杨被检出曲美他嗪呈阳性。该药物今年刚被列入世界反禁药机构违禁药品名单。
该机构表示，孙杨是在5月份在全国游泳冠军赛中被查出药检呈阳性。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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