版本:
中国
娱乐体育 | 2014年 11月 24日 星期一 16:08 BJT

中国游泳名将孙杨因药检呈阳性曾被停赛三个月

中国国家体育总局反兴奋剂中心周一宣布，奥运会及世锦赛游泳冠军得主孙杨今年稍早因药检呈阳性被处以三个月禁赛。

该机构称，孙杨被检出曲美他嗪呈阳性。该药物今年刚被列入世界反禁药机构违禁药品名单。

该机构表示，孙杨是在5月份在全国游泳冠军赛中被查出药检呈阳性。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 娱乐体育

热门文章

编辑推荐

文章推荐