国际泳联澄清：孙杨在世锦赛“热身风波”中没有过错

路透新加坡8月26日（记者 Julian Linden） - 中国选手孙杨本月稍早在俄罗斯喀山举行的世界游泳锦标赛中陷入“热身风波”遭巴西方面投诉，国际泳联近期澄清孙杨没有过错。

国际泳联执行主任康奈尔·玛卡里斯库对路透表示，由于争吵而引发对孙杨的投诉是喀山世锦赛热身池中过于拥挤的结果，国际泳联不会追加处罚。

“热身池中发生了误会，”玛卡里斯库称。

“在喀山，我们有1,000多名参赛游泳选手，所以热身池里就非常拥挤。”

巴西游泳协会称，由于孙杨在世锦赛最后一个比赛日的热身阶段与一名巴西女运动员发生冲突，向国际泳联提起正式投诉。

孙杨稍后表示因身体原因退出男子1500米自由泳决赛。

巴西一名教练称孙杨与巴西女选手奥利维拉发生冲突后，孙杨试图踢打和肘击对方。

“（这起事件）在我看来没什么特别的，”玛卡里斯库表示。“未来我们会有两个热身池，因为一个不够用。”

“我们与（中国）代表团、中国泳协，最后和他本人谈了谈，他说自己的身体出了问题，”玛卡里斯库说。

“他的教练也与他进行了争辩，也许有些激烈，希望让他出赛，但他说自己没法参赛。（孙杨）他是一位巨星，一位伟大的游泳选手，但你永远无法了解年轻人的想法。”（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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