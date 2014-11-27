世界反兴奋剂组织将重新审查孙杨禁赛处罚

世界反兴奋剂组织将重新审视中国奥运游泳冠军孙杨被禁赛三个月一事，决定是否向国际体育仲裁法庭提起申诉。孙杨今年5月因曲美他嗪呈阳性，曾被禁赛三个月。中国反兴奋剂中心原本可以对孙杨处以更重的处罚，但表示是医生给孙杨开出药物“万爽力”治疗其心脏不适而没有注意到曲美他嗪今年已被列入禁药名单。路透