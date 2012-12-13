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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 13日 星期四 11:12 BJT

短池世锦赛女子400米混合泳叶诗文摘银

周三在土耳其举行的游泳短池世锦赛中，中国小将叶诗文以4分23秒33的成绩摘得女子个人400米混合泳银牌。英国选手米莉(Hannah Miley)以4分23秒14的成绩夺得该项目冠军；在女子200米蝶泳的比赛中，中国选手焦刘洋以2分2秒28的成绩亦收获一枚银牌，刘子歌位列第四无缘奖牌。路透

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