版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 6月 28日 星期五 14:55 BJT

全美游泳锦标赛罗切特一日两金

周三全美游泳锦标赛名将罗切特在90分钟内先后拿下男子200米自由泳和200米仰泳的冠军，轻松获得世锦赛资格。自伦敦奥运会后罗切特一直没有全身心投入训练，而活跃在娱乐演艺圈中，出现在自己的电视真人秀节目中，此次夺冠显示其并没有“忘本”，28岁的罗切特称自己将参加2016里约奥运会。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐