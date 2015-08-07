宁泽涛走出禁赛阴影 世锦赛夺金改写历史

路透8月7日（记者 Ian Ransom） - 宁泽涛在世界游泳锦标赛赢下男子100米自由泳冠军震惊世界，对这位曾度过因禁药遭停赛不堪岁月的选手而言，也是意外之喜。

22岁的宁泽涛来自河南省，他在周四力压澳洲夺冠大热门麦伊莱，成为赢得世界泳坛这一桂冠项目金牌的第一位亚洲选手。

“太疯狂了，跟做梦一样！非常、非常地没想到！”宁泽涛夺冠后高高举起自己的泳帽，向观众展示上面的中国国旗。

“因为近视嘛，触壁时没意识到自己拿冠军了。”

宁泽涛四年前曾被检测出克仑特罗（clenbuterol，俗称瘦肉精）呈阳性。前环法自行车大赛冠军康塔多和墨西哥拳击手莫拉莱斯等诸多知名运动员也曾因这一药物落马。

这些选手多数会宣称是无意吃了被药物污染的肉类而中招。

当时不满20岁的“希望之星”宁泽涛也因这一药物被禁赛一年。

“体工队条件不是特别好，晚上就会经常吃泡面，干吃泡面肯定不行，我还在生长发育期间，就会放一些火腿肠、午餐肉、咸蛋，善待自己嘛，对自己好一点……”《三联生活周刊》上月刊载的宁泽涛采访中称。

他说：“说一万遍也是因为自己口误、贪吃，是我一辈子的教训。”

瘦肉精只是宁泽涛职业生涯中面临的困难之一。

他长期以来饱受胃病的困扰，2013年大半时间是在看专家，尝试不同的药物来控制胃病。

他还受到了发育过程中右膝骨头钙化的困扰，这迫使最初练蛙泳的他改练了自由泳。

当俄罗斯昔日泳坛天王波波夫为他颁奖后，隶属八一队的宁泽涛在冠军领奖台上伴随着中国国歌敬了一个军礼。

宁泽涛2013年接受采访时曾表示波波夫是他的偶像，波波夫1996年在莫斯科街头与小贩发生争执后被对方刺伤，但他后来重返泳池赢下更多冠军。

“他是一名斗士，我需要向他学习，”宁泽涛说。（完）

编译：王燕焜 发稿：王琛

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