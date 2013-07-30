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路透中文体育短讯 | 2013年 7月 30日 星期二 14:11 BJT

立陶宛小将梅卢提特刷新女子百米蛙泳世界纪录

立陶宛天才少女梅卢提特周一成为世界游泳锦标赛第二天赛事的亮点，这位16岁的小将在女子100米蛙泳半决赛中以1分04秒35刷新世界纪录，成为本届世锦赛中第一位打破世界纪录的选手。巴西选手西耶罗则蝉联男子50米自由泳世锦赛冠军，成绩为23秒01。图为梅卢提特。路透
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