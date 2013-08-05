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路透中文体育短讯 | 2013年 8月 5日 星期一 14:31 BJT

孙杨蝉联世锦赛1500米自由泳冠军

周日进行的游泳世锦赛最后一天赛事中，中国选手孙杨在男子1500米自由泳项目中蝉联世锦赛冠军，在本届赛事包办男子自由泳中长距离三项冠军。当天最大的亮点属于美国小将富兰克林，帮助美国队赢下女子4X100米混合泳接力的她成为第一位在一届世锦赛中赢得六金的女将。路透
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