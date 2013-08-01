中国选手孙杨周三在巴塞罗那举行的世界游泳锦标赛中赢下男子800米自由泳冠军，收获在本届赛事中的第二项锦标，赛后他喜极而泣。22岁的孙杨在当天的决赛中一路领先，并在最后150米拉开与对手们的距离，以7分41秒36成功夺冠。在颁奖典礼中，孙杨难以抑制激动流下泪水。路透