专访：吴鹏瞄准伦敦奥运赢菲尔普斯

罗格表示博尔特还不是体育传奇英雄
路透伦敦8月9日电（记者 Karolos Grohmann）---国际奥委会（IOC）主席罗格（Jacques Rogge）在周四表示，史无前例地在男子100米和200米上实现双卫冕的牙买加名将博尔特（Usain Bolt）还谈不上体育传奇英雄。
路透北京12月5日电(记者 Royston Chan)---结束菲尔普斯在200米蝶泳项目近10年统治的中国选手吴鹏表示，训练计划的改变，以及过去一个赛季的强劲表现，使他有信心在明年伦敦奥运会中赢取奖牌。
吴鹏赛季中的出色表现包括两度击败赢得过14枚奥运金牌的菲尔普斯，结束这位美国选手九年间在男子200米蝶泳项目中的连续60场胜利。
不过，吴鹏在接受路透电视采访时表示，在伦敦奥运重演击败菲尔普斯一幕可能很困难。
“我得说，他的能力强过多数游泳选手，在奥运会中击败他很难，”吴鹏说。
“但我有信心不仅把目标定为击败他，而且发挥出我个人的最佳状态。”
2004年年仅17岁的吴鹏在雅典奥运会中进入男子200米蝶泳决赛，在2008年北京奥运会中再度与奖牌无缘，名列第四。
“伦敦奥运会可能是我最後一次参加奥运会。过去两届奥运会我都进了决赛，我希望在伦敦再上一层楼，拿到奖牌。这就是我的目标。”（完）
编译：王燕焜
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