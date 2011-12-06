专访：吴鹏瞄准伦敦奥运赢菲尔普斯

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
路透北京12月5日电(记者 Royston Chan)---结束菲尔普斯在200米蝶泳项目近10年统治的中国选手吴鹏表示，训练计划的改变，以及过去一个赛季的强劲表现，使他有信心在明年伦敦奥运会中赢取奖牌。
吴鹏赛季中的出色表现包括两度击败赢得过14枚奥运金牌的菲尔普斯，结束这位美国选手九年间在男子200米蝶泳项目中的连续60场胜利。
不过，吴鹏在接受路透电视采访时表示，在伦敦奥运重演击败菲尔普斯一幕可能很困难。
"我得说，他的能力强过多数游泳选手，在奥运会中击败他很难，"吴鹏说。
"但我有信心不仅把目标定为击败他，而且发挥出我个人的最佳状态。"
2004年年仅17岁的吴鹏在雅典奥运会中进入男子200米蝶泳决赛，在2008年北京奥运会中再度与奖牌无缘，名列第四。
"伦敦奥运会可能是我最後一次参加奥运会。过去两届奥运会我都进了决赛，我希望在伦敦再上一层楼，拿到奖牌。这就是我的目标。"（完）
编译：王燕焜
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