中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透莫斯科4月9日电---俄罗斯消费者权益保护机构负责人奥尼先科(Gennady Onishchenko)周一指责称，是格鲁吉亚将非洲猪瘟带到了俄罗斯南部。
俄罗斯早在2006年就下令禁止从格鲁吉亚进口酒和矿泉水。
“非洲猪瘟从格鲁吉亚来到俄罗斯。先是来到奥塞梯，然後到了（俄罗斯）克拉斯诺达尔和斯塔夫罗波尔地区。有迹象显示这是人为使然，是经济破坏。”国际文传电讯社引述奥尼先科的话称。
2008年8月俄罗斯和格鲁吉亚因南奥塞梯问题爆发为期五天的战争，此後两国关系紧张，迄今尚未恢复外交关系，并经常互相指责。
奥尼先科周一表示，克拉斯诺达尔三年来一直无法消灭非洲猪瘟。他说：“我们必须竭尽全力，防止非洲猪瘟进一步扩散的风险。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四报导，韩国宪法法院计划在2月24日完成有关总统朴槿惠弹劾案的聆讯。 据韩联社，宪法法院未给出结案后作出判决的日期，但表示将尽快作出决定，以便将韩国领导层的真空最小化。 朴槿惠去年12月遭议会弹劾并被停职，等待法院判决。若宪法法院支持弹劾判决，韩国将在两个月之后举行总统大选。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)
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