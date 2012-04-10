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时事要闻 | 2012年 4月 10日 星期二 10:45 BJT

俄称南部猪瘟是格鲁吉亚故意搞破坏

路透莫斯科4月9日电---俄罗斯消费者权益保护机构负责人奥尼先科(Gennady Onishchenko)周一指责称，是格鲁吉亚将非洲猪瘟带到了俄罗斯南部。

俄罗斯早在2006年就下令禁止从格鲁吉亚进口酒和矿泉水。

“非洲猪瘟从格鲁吉亚来到俄罗斯。先是来到奥塞梯，然後到了（俄罗斯）克拉斯诺达尔和斯塔夫罗波尔地区。有迹象显示这是人为使然，是经济破坏。”国际文传电讯社引述奥尼先科的话称。

2008年8月俄罗斯和格鲁吉亚因南奥塞梯问题爆发为期五天的战争，此後两国关系紧张，迄今尚未恢复外交关系，并经常互相指责。

奥尼先科周一表示，克拉斯诺达尔三年来一直无法消灭非洲猪瘟。他说：“我们必须竭尽全力，防止非洲猪瘟进一步扩散的风险。”（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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