瑞士ABB收购奥地利B&R 叫阵德国西门子工业自动化业务

路透苏黎世4月4日 - 瑞士工程集团ABB(ABBN.S)已经收购奥地利工业自动化业者Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik(简称B&R)，此举符合其扩大产品线以强化竞争实力、挑战德国竞争对手西门子(SIEGn.DE)工厂设备业务的战略。

ABB周二宣布此一交易时，并未说明收购价格，但熟知内情人士表示，收购金额接近20亿美元，为执行长Ulrich Spiesshofer上任四年以来最大规模的交易。

一名熟悉事况的人士表示，ABB在收购B&R之前曾考虑工业自动化领域的其他收购目标，包括美国罗克韦尔自动化(Rockwell Automation)(ROK.N)等。ABB发言人Saswato Das不予置评，也未证实收购价格。

ABB表示，纳入B&R超过6亿美元的年营收之后，其工业自动化营收将扩增至约150亿美元。

这也将巩固ABB在规模1,300亿美元的加工及工业部门的老二地位，仅次于西门子，但领先于对手艾默生电气(Emerson Electric)(EMR.N)、罗克韦尔自动化以及通用电气(GE.N)。(完)