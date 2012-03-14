比利时大巴在瑞士出车祸 28人死亡

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透瑞士谢尔/比利时海弗莱3月14日电（记者 Denis Balibouse/Philip Blenkinsop）---周二晚，比利时一辆大巴在瑞士瓦莱州（Valais）一条隧道内撞到墙面，造成28人死亡，其中包括22名儿童。
警方周三上午举行新闻发布会称，车上共有52名乘客，其中多数是12岁左右的儿童，他们来自比利时说荷兰语的Flanders地区的洛梅尔（Lommel）和海弗莱镇（Heverlee）。
警方照片显示，大巴撞向隧道墙体一侧，车前方撞裂，车窗碎了一地，救援人员从侧窗爬入。
比利时首相迪吕波（Elio Di Rupo）发表声明，对车祸表示“极度震惊”，称“这对於比利时所有人来说是悲痛的一天”。他表示，将於周三前往瑞士。
大巴当时正在从瑞士安尼维尔山谷（Val d'Anniviers）一处滑雪度假胜地返回比利时途中。安尼维尔山谷与法国接壤，位於瓦莱州阿尔卑斯山脉中。
约200名警察、消防人员和医生彻夜展开救援，12辆救护车和八架直升机运送伤员前往医院。
警方称，有24名儿童受伤，已送往医院救治。遇难者中包括两名大巴司机。事故原因尚未得知。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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